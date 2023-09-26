За шесть месяцев в экономику Москвы инвестировали 2,2 трлн рублей — Собянин

Мэр рассказал, что привлекает инвесторов в столице

Столичная экономика продолжает расти – в том числе за счет эффективного поиска и привлечения инвестиций. Как указал Сергей Собянин, инвестирование в экономику Москвы выросло на 5%. В числе лидеров по инвестициям – промышленное оборудование, строительство жилых и нежилых объектов, благоустройство территорий, а также создание объектов интеллектуальной собственности.

Мэр отметил, что показатель роста инвестиций в 5% в сравнении с прошлым годом составляет 2,2 триллиона рублей – всего за первое полугодие 2023-го.

Потенциальных инвесторов в Москве привлекает крупный рынок сбыта продукции с высокой покупательской способностью, а также широкий комплекс мер системной и антикризисной поддержки города. Функционируют удобные инструменты – такие как московский инвестиционный портал и портал поставщиков.