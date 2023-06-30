Собянин рассказал о ресурсах, которые позволяют Москве противостоять санкционному давлению

Собянин рассказал о ресурсах, которые позволяют Москве противостоять санкционному давлению
Сергей Собянин. Фото: t.me/blogsobyanin
Экономика города растет, несмотря на ожесточенное давление Запада

В ходе встречи с жителям юго-восточной части Москвы глава города Сергей Собянин пообщался с горожанами, подведя итоги прошедшего пятилетия. Как указал сам градоначальник, в тему обсуждения вошли вопросы о перспективах городского развития. 

Собянин ответил на волнующие вопросы людей. Самые главные из них – что происходит с экономикой города, имеются ли у российской столицы ресурсы для противостоянию ожесточенного санкционного давления, и, наконец, что необходимо делать для того, чтобы одержать победу.

"От того, как работает наш город, зависит развитие страны и ее безопасность. За эти годы мы не стояли на месте, несмотря на тот кошмар. Развитие экономики города превышало динамику развития страны в два раза достаточно хорошими темпами. Во многом благодаря росту инвестиций, которые за это время выросли почти в два раза. Потому что город привлекателен для инвестиций", – указал мэр.

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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