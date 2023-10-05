Сергей Собянин поздравил педагогов Москвы с Днем учителя

Сергей Собянин поздравил педагогов Москвы с Днем учителя
Фото: Максим Мишин/ АГН Москва
Отличные результаты столичных школьников на Всероссийской и международных олимпиадах - результат

Московские учителя – лучшие в России и одни из самых лучших в мире. В этом убежден мэр Сергей Собянин. В четверг, 5 октября, он поздравил педагогов столицы с профессиональным праздником и пожелал им здоровья, благополучия и новых достижений на благо города и его жителей.

Как отметил мэр, учитель – это не просто важнейшая профессия, это – призвание.

"Ваш труд выходит далеко за рамки простой передачи накопленных знаний. Вы помогаете детям расширять кругозор, раскрывать таланты и способности",

– обратился Собянин к педагогам в своем телеграм-канале. Особую признательность он выразил ветеранам педагогического труда, которые не только внесли большой вклад в обучение и воспитание нескольких поколений юных москвичей, но и передали свой бесценный опыт нынешним учителям.

Сергей Собянин отметил, что сегодня московская школа активно развивается, сочетая традиции и новаторство. Как итог – многочисленные победы юных москвичей на всероссийской и международных олимпиадах. Это еще раз подтверждает, что в столице работают лучшие учителя.

Ранее Сергей Собянин распорядился провести в Москве полное обновление 500 зданий школ.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
По теме

Актер Деревянко раскрыл отношение к СВО после скандала

Знаменитость отреагировал на обвинения

Россия спасла оставшийся без газа Казахстан

Страны продолжают сотрудничество, несмотря на сложную геополитическую обстановку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей