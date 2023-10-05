Сергей Собянин поздравил педагогов Москвы с Днем учителя

Отличные результаты столичных школьников на Всероссийской и международных олимпиадах - результат

Московские учителя – лучшие в России и одни из самых лучших в мире. В этом убежден мэр Сергей Собянин. В четверг, 5 октября, он поздравил педагогов столицы с профессиональным праздником и пожелал им здоровья, благополучия и новых достижений на благо города и его жителей.

Как отметил мэр, учитель – это не просто важнейшая профессия, это – призвание.

"Ваш труд выходит далеко за рамки простой передачи накопленных знаний. Вы помогаете детям расширять кругозор, раскрывать таланты и способности",

– обратился Собянин к педагогам в своем телеграм-канале. Особую признательность он выразил ветеранам педагогического труда, которые не только внесли большой вклад в обучение и воспитание нескольких поколений юных москвичей, но и передали свой бесценный опыт нынешним учителям.

Сергей Собянин отметил, что сегодня московская школа активно развивается, сочетая традиции и новаторство. Как итог – многочисленные победы юных москвичей на всероссийской и международных олимпиадах. Это еще раз подтверждает, что в столице работают лучшие учителя.

Ранее Сергей Собянин распорядился провести в Москве полное обновление 500 зданий школ.