Собянин: более 1,1 млн учеников пришли в московские школы в этом году

Собянин: более 1,1 млн учеников пришли в московские школы в этом году
Сергей Собянин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Глава города поздравил всех учащихся с Днем знаний

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех учащихся города с Днем знаний – одним из главных праздников молодой и энергичной столицы, которая переходит на школьное время.

1 сентября за московские парты сели около 120 тыс. первоклашек. А всего пришло в школы более 1,1 млн учеников, что является абсолютным рекордом для города.

"Пусть каждый учебный день приносит ребятам радость новых знаний и открытий. Пусть всегда рядом будут мудрые педагоги и родители, готовые подсказать и помочь, вдохновить и увлечь", – дал напутствие юному поколению Собянин, пожелав доброго пути по стране знаний.

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