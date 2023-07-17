Сергей Собянин поздравил московских выпускников с блестящей сдачей ЕГЭ

В столице сильно вырос средний балл почти по всем предметам

Мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги ЕГЭ-2023 в Москве, отметив главный показатель – рост среднего балла практически по всем предметам: русскому языку, литературе, биологии, химии, физике, истории, информатике, географии. Рост составил до 13 процентов.

Впереди выпускников школ ждут вузы. И большинство из вчерашних школьников добьются своей мечты – 2114 выпускников получили по сто баллов по одному из предметов, что на 45% выше показателя 2022 года.

"В два раза больше учеников – девять ребят – набрали 300 баллов по трем дисциплинам. Четыре человека преодолели порог в 395 баллов по итогам четырех экзаменов", – отметил мэр.

Наиболее "высокобалльные" предметы – русский и иностранные языки, химия и история. По многочисленным просьбам школьников и родителей в минувшем учебном году был внедрен новый формат обучения старших классов с акцентом на подготовке к ЕГЭ.

"В последний учебный семестр на специальных практикумах выпускники занимались подготовкой к экзаменам, повторяли пройденное и подучивали то, что успело забыться, разбирали каверзные задачи, учились избегать типичных ошибок", – указал глава города.

Практикумы посещали 43 тысячи школьников. Как результат, в школах-участницах пилота стало меньше двоек, вырос средний балл, появилось больше стобалльников.