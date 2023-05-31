Московские школьники поставили новый рекорд на Всероссийской олимпиаде - Собянин

Победителей и участников заключительного этапа город поощрит денежными выплатами

Ребята из Москвы завоевали больше половины дипломов Всероссийской олимпиады школьников. Представители столицы оказались на пьедестале почета в каждой из 24 дисциплин. Всего на счету москвичей 1391 награда – это новый рекорд! С заслуженными победами ребят поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Такие результаты – это огромный системный труд: ваш, педагогов и родителей, серьезные структурные преобразования, учебные, методические и организационные. Из года в год мы движемся к своей цели и побеждаем",

– сказал Сергей Собянин. Он особо выделил школьников, которые получили награды сразу по нескольким предметам. Так, девятиклассник Михаил Гарковенко из школы №2007 ФМШ и учащийся 11 класса ГБПОУ "Воробьёвы горы "Алексей Чернышев стали призерами по астрономии, математике, физике и экономике. Еще 9 московских школьников получили по три диплома, по два – 91 ученик из столицы.

Среди награжденных есть и ребята с ограниченными возможностями здоровья, при этом они соревновались наравне со всеми. К примеру, Элизабет Пфанненшмидт из школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых стала победительницей по французскому языку и призером по английскому языку.

Москва гордится своей талантливой и целеустремленной молодежью. Все ребята, принявшие участие в заключительном этапе ВсОШ, получат от города поощрительные выплаты: победители – по 500 тыс. рублей, призеры – по 300 тыс. рублей, остальные участники из Москвы – по 100 тыс. рублей.

Великолепные результаты москвичей во ВсОШ доказывают высокое качество образования в столице, которое повышается от года к году. В частности, в этом году сборные Москвы улучшили свой результат по сравнению с прошлым годом по 14 предметам и завоевали на 74 диплома больше.

Все результаты команды Москвы на Всероссийской олимпиаде школьников можно посмотреть на сайте.

Ранее Сергей Собянин поздравил московских школьников с победами на XXIII Азиатской физической олимпиаде в Монголии, на Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Кроме того, учащиеся столичных школ второй раз подряд стали лучшими в мире по уровню читательской грамотности согласно результатам международного исследования качества чтения и понимания текста PIRLS.

Отметим, что своими наработками с области школьного образования Москва охотно делится с другими регионами России.