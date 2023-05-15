Сергей Собянин сообщил о строительстве спорткомплексов в Некрасовке и Текстильщиках

Сергей Собянин сообщил о строительстве спорткомплексов в Некрасовке и Текстильщиках
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
На юго-востоке столицы активно развивается социальная инфраструктура

Москва – город для жизни. Доказательством может служить, в частности, Юго-Восточный округ, где активно развивается социальная инфраструктура. Только за последнее десятилетие там было построено 30 школ и детских садов, проложены современные дороги, приведены в порядок парки, пруды, бульвары. В обозримой перспективе – новые общественно значимые премьеры.

Совсем недавно – в марте – мэр Сергей Собянин присутствовал на открытии школы в Некрасовке, а вот уже радуются жители Лефортово, где тоже достроили здание школы. Еще один учебный корпус в этом году должен быть введен в эксплуатацию в Рязанском районе, в планах – строительство школы в Нижегородском районе.

Фото: Телеграм-канал С.Собянина

Не забывают и про дошколят – в Рязанском районе один детский сад уже сдан, а скоро будет еще один – в ЖК "Михайловский парк", где смогут принять до 150 малышей.

Строят в ЮВАО и новые спортивные объекты. Практически готов Дворец спорта "Некрасовка", где будет бассейн, крытый каток, зона воркаута, площадки для занятий гимнастикой, единоборствами, шахматами. В теплое время года все желающие смогут заниматься на уличных тренажерах.

"До конца года планируем завершить строительство спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках – его готовность почти 80%. В здании будут бассейн, тренажерный и игровые залы",

– сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Он добавил, что в округе также активно решаются вопросы транспортного обслуживания, экологии, обновления жилищного фонда, в том числе по программе реновации.

Ранее сообщалось, что ледовый дворец "Крылатское" капитально отремонтируют к 1 сентября 2023 г.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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