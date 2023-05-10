Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры Новой Москвы

Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры Новой Москвы
Фото: пресс-служба
В ТиНАО строят школы, детсады, больницы

Троицкий и Новомосковский округа столицы быстро растут. Там строится много домов, а значит, местным жителям требуются новые школы и поликлиники. Несколько зданий для образовательных и медицинских учреждений в ТиНАО уже готовы, а к 2035 году там появится еще около 320 детских садов, 170 школ и 125 объектов здравоохранения. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что уже в 2023 г. были построены детский садик в ЖК "Алхимово" в Рязановском поселении, садик при школе №2094 в поселении Мосрентген, а также новые детсад и школа в ЖК "Саларьево парк" Сосенского поселения. Кроме этого, в ЖК "Прокшино" уже стартовало строительство образовательного комплекса, рассчитанного на 1275 школьников и 350 дошколят.

В целом, к началу нового учебного года планируется открыть еще несколько учебных заведений в ТиНАО:

"К сентябрю завершим строительство 7 школ и 5 детских садов, суммарно они дадут округам 4985 мест",

– заверил Сергей Собянин.

Он также отметил, что старые здания школ реконструируются. Так, в текущем году после ремонта откроются учебные корпуса в Краснопахорском, Рязановском и Новофёдоровском поселениях.

Помимо образовательных учреждений, много внимания уделяется объектам здравоохранения. Скоро в Щербинке откроется новая подстанция скорой медицинской помощи, а через 10-12 лет в Новой Москве появится еще около 125 больниц и амбулаторных пунктов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о новой автодороге, которую прокладывают в ТиНАО.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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