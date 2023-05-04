Исторические здания поликлиник сохранят уникальные особенности после реконструкции по новому стандарту – Собянин

В столице продолжается реализация масштабной программы обновления амбулаторного звена

Поликлиники Москвы, которые размещаются в исторических зданиях, после реконструкции будут не только соответствовать новому стандарту оказания медицинской амбулаторной помощи, но и бережно отреставрированы с сохранением уникальных архитектурных элементов. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

В ближайшее время реконструкция затронет два здания поликлиник, которые относятся к объектам культурного наследия. Это поликлиника № 64 на Малой Семеновской улице и детская городская поликлиника №38 на ул. 10-летия Октября.

Поликлиника №64 – это первая советская амбулатория в Москве. Здание, построенное в 1920х годах специально для Баумановской амбулатории, будет восстановлено: планируется отреставрировать потолки из кессонов, дубовые двери вестибюля и главного входа, покрытие лестниц и перила, а также окна и кровлю.

Здание ДГП №38 тоже появилось в начале 20 века. В 1929 г. там был открыт Единый диспансер – первая бесплатная поликлиника для рабочих Хамовнической мануфактуры, при которой работала и детская консультация.

"Восстановим оформление парадных зон, окна и центральную лестницу с покрытием в технике терраццо. Воссоздадим трёхметровые деревянные двери центрального входа",

– поделился планами Собянин. Реставраторы приведут в порядок и мозаичное панно, которое в 1980х г.г. создал родитель одного из пациентов. Фасады зданий обретут исторический цвет – красно-бежевый.

После реконструкции поликлиники оснастят по последнему слову техники, а обслуживание пациентов будет идти в соответствии с новым московским стандартом. Главная цель преобразований – максимально полное амбулаторное лечение и диагностика в шаговой доступности от дома.

Планируется, что масштабная программа обновления московских поликлиник будет завершена в 2023 году. Недавно после обновления открылся филиал поликлиники №22 на улице Цюрупы в Черемушках.