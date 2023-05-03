Собянин рассказал о самых интересных стартапах победителей конкурса "Лидеры цифровой трансформации"

Прием новых заявок на участие продлится до 21 мая

Москва не даром имеет славу столицы инноваций. Здесь активно помогают новаторам апробировать современные технологии и внедрять их в повседневную жизнь. Способствует этому и конкурс "Лидеры цифровой трансформации" – благодаря ему в Москве уже реализовано свыше 70 уникальных стартапов, которые решают реальные городские и коммерческие задачи. О некоторых из них рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, свои стартапы запустили уже больше половины победителей конкурса "Лидеры цифровой трансформации – 2022". В частности, разработчики Future Of MedTech подписали соглашение с Центром диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы о тестировании собственной веб-платформы по автоматической обработке и разметке снимков КТ и МРТ. На этот проект они получили в рамках конкурса грант на 2 млн рублей.

"IDEV создала сервис по расчету рыночной стоимости недвижимости в столице с использованием ИИ. В конце июля завершится его тестирование в Аналитическом центре Москвы",

– сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, отметив, что на компенсацию затрат на испытания команде выделили грант на сумму почти 700 тыс. рублей.

В этом году на конкурс зарегистрировалось уже более 4 тысяч разработчиков. Но регистрация еще идет – она продлится до 21 мая 2023 года. Подать заявку могут ИТ-специалисты старше 18 лет независимо от места проживания – главное, чтобы их технологии пошли на пользу Москве.

Кстати, призовой фонд в этом году увеличен вдвое: с 20 до 40 миллионов рублей. Организаторы конкурса рассчитывают, что всего будет 60 лауреатов. За первое место полагается миллион рублей, за второе – 600 тысяч рублей, "бронзовые" призеры получат по 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что технологические конкурсы Москвы помогли бизнесу привлечь более 1,5 млрд венчурных инвестиций.