Собянин рассказал о самых интересных стартапах победителей конкурса "Лидеры цифровой трансформации"

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Москва не даром имеет славу столицы инноваций. Здесь активно помогают новаторам апробировать современные технологии и внедрять их в повседневную жизнь. Способствует этому и конкурс "Лидеры цифровой трансформации" – благодаря ему в Москве уже реализовано свыше 70 уникальных стартапов, которые решают реальные городские и коммерческие задачи. О некоторых из них рассказал Сергей Собянин.
По словам мэра, свои стартапы запустили уже больше половины победителей конкурса "Лидеры цифровой трансформации – 2022". В частности, разработчики Future Of MedTech подписали соглашение с Центром диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы о тестировании собственной веб-платформы по автоматической обработке и разметке снимков КТ и МРТ. На этот проект они получили в рамках конкурса грант на 2 млн рублей.
"IDEV создала сервис по расчету рыночной стоимости недвижимости в столице с использованием ИИ. В конце июля завершится его тестирование в Аналитическом центре Москвы",
– сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, отметив, что на компенсацию затрат на испытания команде выделили грант на сумму почти 700 тыс. рублей.
В этом году на конкурс зарегистрировалось уже более 4 тысяч разработчиков. Но регистрация еще идет – она продлится до 21 мая 2023 года. Подать заявку могут ИТ-специалисты старше 18 лет независимо от места проживания – главное, чтобы их технологии пошли на пользу Москве.
Кстати, призовой фонд в этом году увеличен вдвое: с 20 до 40 миллионов рублей. Организаторы конкурса рассчитывают, что всего будет 60 лауреатов. За первое место полагается миллион рублей, за второе – 600 тысяч рублей, "бронзовые" призеры получат по 400 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что технологические конкурсы Москвы помогли бизнесу привлечь более 1,5 млрд венчурных инвестиций.
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