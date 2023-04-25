Технологические конкурсы Москвы помогли бизнесу привлечь более 1,5 млрд венчурных инвестиций – Собянин

Грант на оборудование вошел в тройку самых востребованных мер поддержки предпринимателей в столице

Москва ценит своих предпринимателей, помогает им в трудные времена и оказывает поддержку в период развития. Предприниматели, занимающиеся инновационной деятельностью, на особом счету у города. Для них разработаны свои программы поддержки. Опрос, проведенный Московским инновационным кластером, показал, какие меры наиболее популярны у бизнеса.

Как выяснилось, самой востребованной (27,3%) является программа масштабирования технологического предпринимательства "Академия стартапов". Она рассчитана на начинающих бизнесменов, которые здесь могут получить рекомендации по доработке продукта, привлечь инвестиции, запустить первые продажи.

На втором месте по популярности (21,2%) технологические конкурсы. Их особенность в том, что поиск инновационных разработок ведется под конкретные запросы корпораций и инвесторов.

"Конкурсы уже помогли стартапам привлечь больше 1,5 млрд руб. венчурных инвестиций",

– сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В числе других эффективных мер поддержки предприниматели-инноваторы назвали грант на оборудование и развитие деятельности (21,1%), хакатоны (15,2%) и цифровые конкурсы (15,2%).

Кроме этого, бизнесмены отметили, что на старте проектов значительную помощь оказывают программы "Новатор Москвы" и "Лидеры цифровой трансформации". Заявки на 2023 г., кстати, уже принимаются.

Стоит сказать, что Москва занимает лидирующую позицию в списке мировых мегаполисов по инновационной привлекательности. В частности, идет на первом месте по значению индекса "Инфраструктура инноваций".

Московский инновационный кластер организован для создания оптимальных условий для развития передовых технологий, кооперации участников рынка. В настоящее время среди его участников более 35 тыс. организаций из Москвы и регионов России.