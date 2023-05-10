Собянин рассказал о подготовке участка железной дороги от Белорусского до Савеловского вокзала к запуску МЦД

Московский центральный диаметр расширят до четырех путей

Железнодорожный участок от Белорусского до Савеловского вокзала работает в прежнем режиме, его расширяют к открытию четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Как указал мэр Москвы Сергей Собянин, интервал восстановлен до 5-10 минут в час пик. Аэроэкспрессы в Шереметьево вновь курсируют с интервалом раз в 30 минут.

"Эту железнодорожную зону в центре города фактически отстроили заново и очень быстро благодаря запуску реверсивного движения поездов. Велись сложнейшие строительные работы", – рассказал градоначальник.

Начинается работа по укладке дополнительных путей для МЦД-4 – их будет в два раза больше.

На Белорусском изменена схема посадки и высадки. Пока для пассажиров доступны временные платформы, на которые можно попасть с Тверского путепровода. Для москвичей и гостей города установлена новая навигация.

"В ходе реконструкции здесь обновим платформы, переходы, вестибюли и многое другое. Также ведем активную подготовку к запуску четвертого диаметра на Савеловском вокзале и на станции Беговая МЦД-1", – отметил Собянин.

