Ледовый дворец "Крылатское" капитально отремонтируют к 1 сентября — Сергей Собянин

Ледовый дворец "Крылатское" капитально отремонтируют к 1 сентября — Сергей Собянин
Фото: mos.ru
Первый в стране крытый каток будут возрождать

В Москве готовятся к капитальному ремонту ледового дворца "Крылатское". Как указал мэр столицы Сергей Собянин, объект будут возрождать.

Речь идет о первом в стране и единственном  в Москве крытом катке с искусственной конькобежной дорожкой в 400 метров. У "Крылатского" богатая история – здесь постоянно проводились международные, всероссийские и городские соревнования и многочисленные массовые мероприятия.

Ремонт планируют выполнить с учетом современных требований комфорта для атлетов и зрителей. Выполнена отделка помещений, заменено освещение, демонтированы временные инженерные сети.  Кроме основательных восстановительных работ, планируется благоустройство территории с восстановлением газона и асфальтобетонного покрытия.

Завершение ремонта планируется до 1 сентября.

Во время пандемии ледовый дворец в оперативные сроки был переоборудован под резервный госпиталь для лечения больных коронавирусом. После улучшения эпидемиологической ситуации работа госпиталя была прекращена, персонал вернулся в медучреждения.


Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
новости партнеров

Киев отказал США в доверии после фееричного провала

В прессе обсасывают детали американской оплошности

Названа самая большая угроза для танков Leopard в зоне СВО

Оружие подготовили специально для западной техники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей