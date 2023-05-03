Ледовый дворец "Крылатское" капитально отремонтируют к 1 сентября — Сергей Собянин

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В Москве готовятся к капитальному ремонту ледового дворца "Крылатское". Как указал мэр столицы Сергей Собянин, объект будут возрождать.
Речь идет о первом в стране и единственном в Москве крытом катке с искусственной конькобежной дорожкой в 400 метров. У "Крылатского" богатая история – здесь постоянно проводились международные, всероссийские и городские соревнования и многочисленные массовые мероприятия.
Ремонт планируют выполнить с учетом современных требований комфорта для атлетов и зрителей. Выполнена отделка помещений, заменено освещение, демонтированы временные инженерные сети. Кроме основательных восстановительных работ, планируется благоустройство территории с восстановлением газона и асфальтобетонного покрытия.
Завершение ремонта планируется до 1 сентября.
Во время пандемии ледовый дворец в оперативные сроки был переоборудован под резервный госпиталь для лечения больных коронавирусом. После улучшения эпидемиологической ситуации работа госпиталя была прекращена, персонал вернулся в медучреждения.
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