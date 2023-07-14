Более 950 образовательных учреждений Москвы могут заказать бесплатные автобусы для поездок в музеи — Собянин

В программе участвуют сотни государственных и частных культурных учреждений города

Автобусы Мосгортранса за минувший учебный год перевезли 480 тысяч учащихся в рамках проекта "Музеи – детям". Московским школам, колледжам и иным образовательным учреждениям доступен бесплатный транспорт для посещения культурных мероприятий – программа действует с 2018 года, указал мэр столицы Сергей Собянин.

Ежедневно для таких поездок готовится от 75 до 100 автобусов. Подать заявку на транспорт для учеников необходимо за неделю. При этом число обращающихся за услугой образовательных учреждений растет – их уже более 950.

Для учеников бесплатно открыты 110 государственных музеев и выставок, негосударственных и ведомственных организаций, указал мэр Москвы.