В Москве ввели в эксплуатацию 54 объекта образования в 2023 году - Бочкарев

В Москве ввели в эксплуатацию 54 объекта образования в 2023 году - Бочкарев
Фото: пресс-служба
Современные технологии позволяют строить быстрее без потери качества

Строительство и модернизация объектов образования – один из приоритетов градостроительной политики правительства Москвы. На это указал и.о. заммэра столицы Андрей Бочкарёв, курирующий вопросы градостроительной политики и строительства.

Только в 2023 году в Москве введено в эксплуатацию 54 здания учреждений образования, суммарно рассчитанных на 22 500 мест.

"Если сравнивать с прошлым годом, то общая площадь введенных в эксплуатацию образовательных учреждений увеличилась на 87%. Подобный прирост стал возможен благодаря особому вниманию городских властей к данной сфере, а также внебюджетным источникам финансирования. Инвесторы последовательно вкладываются в развитие образовательной инфраструктуры в шаговой доступности от новых жилых кварталов",

– пояснил Андрей Бочкарёв. Так, за январь-август 2023 г. за счет частных инвестиций в Москве построены или реконструированы 30 дошкольных образовательных учреждений и 14 школ. В рамках бюджетного финансирования за этот период введены в эксплуатацию 10 объектов образования на 4525 мест.

Важно, что все новые детские сады, школы, корпуса вузов отвечают самым высоким стандартам качества, предъявляемым к учебным заведениям, и соответствуют принципам безбарьерной среды. По поручению Сергея Собянина, Мосгосстройнадзор держит этот вопрос на особом контроле.

"Для того, чтобы гарантировать высокое качество строительства и безопасность зданий при их дальнейшей эксплуатации, Мосгосстройнадзор регулярно проводил выездные проверки на всех этапах их возведения",

– сообщил и.о. председателя Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. Он подчеркнул, что современные строительные технологии позволяют быстрее строить здания, предназначенные для сферы образования, без потери качества и безопасности.

Всего в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в Москве с 2011 года построено около 350 детских садов и свыше 150 школ.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, сколько новых объектов здравоохранения появилось в Москве за последние 12 лет.

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