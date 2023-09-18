Электродепо "Солнцево" оснастили передовым сварочным оборудованием - Бочкарёв

Электродепо "Солнцево" оснастили передовым сварочным оборудованием - Бочкарёв
Фото: Утро.ру
Столичный метрополитен переходит на бесстыковые рельсы

В рамках создания электродепо "Солнцево", которое обслуживает подвижной состав Солнцевской линии московского метро, был построен рельсосварочный цех с современным оборудованием, указал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Чиновник отметил, что речь идет о новом здании со складскими помещениями, где уже смонтировали и наладили рельсосварочное оборудование для столичного метрополитена. Современные технологии, применяемые в производстве, позволят снизить траты на обслуживание состава за счет уменьшения износа колесной пары.

Комплекс полностью автоматизирован и позволяет осуществлять варку бесстыковых рельсов на 138 метров. В отрасли подчеркивают, что технологию внедряют в рамках перехода московского метрополитена на бесстыковые пути, которые снижают шум и упрощают эксплуатацию путей.

Разработчик рельсосварочного оборудования – ООО "Научно-Производственное Предприятие "Сварочные технологии". 

Открытие электродепо "Солнцево" состоялось в 2018 году, на его  территории расположено 47 зданий и сооружений с отстойно-ремонтным корпусом, в котором размещена камера мойки составов.

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