Новыми станциями Солнцевской линии воспользовались уже 113 тысяч раз – Собянин

Пассажирам понравилась возможность добираться до аэропорта на обычном метро без пересадок на другой транспорт

Новые станции Солнцевской линии метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" оказались очень востребованы: за неделю после открытия москвичи и гости столицы воспользовались ими более 113 тыс. раз. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, возможность добираться до аэропорта Внуково напрямую на метро позволяет пассажирам экономить до 60 минут в пути. Люди, проживающие или работающие поблизости, также стали ежедневно тратить значительно меньше времени на дорогу от дома до работы. При этом "Рассказовка", которая прежде была конечной станцией на "желтой" ветке, уже разгрузилась на 23%.

"Ожидаем, что в этом году новыми станциями Солнцевской линии суммарно каждый день будут пользоваться около 30 тысяч пассажиров. А к 2030 году – порядка 53 тысяч",

– написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метрополитена Москвы были открыты 6 сентября 2023 года. Впервые в России пассажиры получили возможность добираться до воздушной гавани на обычном метро.

Ранее стало известно, что около станции метро "Авиамоторная" построят новый городской вокзал и пешеходный мост.