Около станции метро "Авиамоторная" построят новый городской вокзал и пешеходный мост - Бочкарев

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Станция МЦД-3 "Авиамоторная" будет реконструирована в
соответствии с новым стандартом московских городских вокзалов. Об этом сообщил заместитель
мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей
Бочкарёв.
Он рассказал, что для удобства пассажиров станцию МЦД-3 "Авиамоторная" перенесут ближе к метро – так пересадка станет короче. Здание вокзала после реконструкции будет комфортным и современным. Через железнодорожные пути построят внеуличные пешеходные переходы. Проектом предусмотрено также благоустройство прилегающих к станции улиц.
"Всего запланированы работы на 2,5 км, в которые входят проспект Будённого, проезд Ивана Паристого и другие. Предусмотрено обустройство новых пешеходных улиц, организация парковок для велосипедов, обновление остановок наземного транспорта",
– сообщил Андрей Бочкарёв.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская уточнила, что планируется строительство пешеходного моста, который свяжет Ионинскую и Золотую улицы. При этом существующий пешеходный мост через железнодорожные пути, который связывает улицу Буракова и проезд Энтузиастов, будет реконструирован.
Проекты планировки территорий вдоль МЦД-3 на двух участках: от Боровой улицы до станции метро "Авиамоторная" и от МКАД до Фестивальной улицы ранее утвердило правительство Москвы и подписал мэр Сергей Собянин.
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