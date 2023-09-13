Около станции метро "Авиамоторная" построят новый городской вокзал и пешеходный мост - Бочкарев

Близлежащая территория также будет благоустроена

Станция МЦД-3 "Авиамоторная" будет реконструирована в соответствии с новым стандартом московских городских вокзалов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.



Он рассказал, что для удобства пассажиров станцию МЦД-3 "Авиамоторная" перенесут ближе к метро – так пересадка станет короче. Здание вокзала после реконструкции будет комфортным и современным. Через железнодорожные пути построят внеуличные пешеходные переходы. Проектом предусмотрено также благоустройство прилегающих к станции улиц.

"Всего запланированы работы на 2,5 км, в которые входят проспект Будённого, проезд Ивана Паристого и другие. Предусмотрено обустройство новых пешеходных улиц, организация парковок для велосипедов, обновление остановок наземного транспорта",

– сообщил Андрей Бочкарёв.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская уточнила, что планируется строительство пешеходного моста, который свяжет Ионинскую и Золотую улицы. При этом существующий пешеходный мост через железнодорожные пути, который связывает улицу Буракова и проезд Энтузиастов, будет реконструирован.

Проекты планировки территорий вдоль МЦД-3 на двух участках: от Боровой улицы до станции метро "Авиамоторная" и от МКАД до Фестивальной улицы ранее утвердило правительство Москвы и подписал мэр Сергей Собянин.

Ранее "Утро" рассказывало, какие сложные проектные решения были реализованы при строительстве северного участка Московского скоростного диаметра (МСД).