Соединение МСД и М-12 "Восток" потребовало сложных инженерно-технических решений - Бочкарёв

Соединение МСД и М-12 "Восток" потребовало сложных инженерно-технических решений - Бочкарёв
Фото: пресс-служба
Помимо прокладки самой дороги, проектом предусмотрено благоустройство близлежащих территорий

Строительство северного участка Московского скоростного диаметра (МСД) в Некрасовке и его соединение с ведущей в Казань федеральной трассой М-12 "Восток" потребовало сложных проектных решений. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. 

Он пояснил, что на участке от улицы Лухмановской до стыковки с М-12 в Подмосковье пришлось построить три путепровода, в том числе на пересечении МСД с Лухмановской улицей создан путепровод, разделенный на две трехполосные проезжие части. Еще один путепровод с шестью полосами движения возведен на пересечении основного хода магистрали с улицей Покровская и проектируемым проездом №595.

Вдоль основного хода МСД в обоих направлениях предусмотрены боковые проезды и съезды. Кроме того, в рамках проекта построен участок улично-дорожной сети от МСД до Красковской улицы, а на Лухмановской улице, под путепроводом, оборудован круговой перекресток, рассказал Андрей Бочкарёв.

Фото: пресс-служба

Главная сложность была в том, что все эти новые дороги и сопутствующую инфраструктуры требовалось вписать в сложившуюся городскую среду, где днем и ночью кипит активная жизнь. К примеру, один из путепроводов проходит прямо над Некрасовской линией метрополитена.

"Увязка двух транспортных объектов, обладающих большим количеством инженерных сетей, стала результатом сложной работы проектировщиков",

– подтвердил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Генеральный директор ООО "Институт "Мосинжпроект" Рустам Черкесов, со своей стороны, отметил, что, помимо проведения инженерных изысканий и подготовки проектной документации, необходимо было разработать архитектурно-градостроительную концепцию сооружений, входящих в инфраструктуру нового участка МСД. В результате все путепроводы получили индивидуальное декоративное оформление. Все объекты выглядят интересно и современно – этого удалось добиться за счет сочетания металлических конструкций со светопрозрачными материалами при устройстве мачт освещения и шумозащитных экранов.

Фото: пресс-служба

Московский скоростной диаметр – один из крупнейших столичных дорожных проектов последних лет. С открытием северного участка МСД и его стыковки с федеральной трассой М-12 улучшилась транспортная доступность районов Косино-Ухтомский, Некрасовка, городских округов Люберцы и Жуковский Московской области, где проживают в общей сложности более 610 тысяч человек. При этом удалось разгрузить другие автомагистрали, включая МКАД. Ожидается, что общий транспортный поток на МСД к концу 2023 года составит около 52-55 тыс. автомобилей в сутки. 

В реализацию проекта МСД большой вклад внесла Группа компаний "Мосинжпроект". За свою 65-летнюю историю холдинг построил свыше 6000 км московских автодорог, более 100 мостов и эстакад, 300 подземных и надземных пешеходных переходов.

Источник: Мосстройкомплекс ✓ Надежный источник
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