МСД соединит скоростные трассы на Петербург и Казань — Собянин

МСД соединит скоростные трассы на Петербург и Казань — Собянин
Фото: АГН Москва
Москва опережает запланированные сроки по строительству важнейшего объекта

Новый дорожный участок от Покровской улицы до Зенинского шоссе Московского скоростного диаметра (МСД) улучшит транспортную доступность и соответствующие условия для жителей Некрасовки, Косино-Ухтомского района и Люберец – это более 400 тысяч человек.

Как указал в ходе открытия участка глава столицы Сергей Собянин,  МСД на севере соединен с дорогой на Петербург, на востоке же МСД будет соединен с трассой на Казань, возводимой за счет федерального бюджета. Уже к сентябрю она подойдет к Москве.

"Мы со своей стороны Московский скоростной диаметр должны вывести на эту трассу. В его составе три участка – сегодня сдаем основной. Два оставшихся участка будут введены в сентябре. Таким образом, будет соединена петербургская трасса и нижегородская через Московский скоростной диаметр", – отметил Собянин.

МСД, подчеркнул градоначальник, является крайне важной и необходимой магистралью. Работы по ее возведению идут на опережение запланированных сроков. На 8 месяцев раньше, в декабре 2022-го, удалось завершить строительство МСД от Покровской улицы до Зенинского – порядка трех километров. В рамках проекта построили и реконструировали 8,2 км. 

Миллионы автолюбителей России могут не сомневаться – с МСД можно быстро и комфортно доехать из одной части города в другую. Время пути сократится от 10 до 50 минут, так как перераспределение потоков снизит на 30% нагрузку на Садовое кольцо, ТТК и МКАД.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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