Эстакада-съезд с проспекта Генерала Дорохова на Аминьевское шоссе готова - Собянин

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Отличная новость для жителей микрорайона Матвеевское, а также других москвичей. Дополнительный съезд на Аминьевское шоссе открыт на четыре месяца раньше запланированного срока. О завершении строительства важного дорожного объекта сообщил во вторник, 6 июня, мэр Сергей Собянин.
"С запуском нового выезда автомобилисты смогут проехать от Матвеевской улицы до Аминьевского шоссе за 1–2 минуты вместо 7–11. Путь сократился до 1 км вместо 3–5 км с несколькими разворотами",
– сообщил градоначальник. Он напомнил, что ранее была построена вылетная магистраль – проспект Генерала Дорохова – и путепровод, который связал проспект с улицами Матвеевской, Веерной и Нежинской. Таким образом транспортная доступность для жителей этой части Москвы стала значительно выше.
Всего, напомнил мэр, за последние 11 лет в городе проложили более 1241 км дорог, возвели 359 мостов, тоннелей, эстакад, сделали 291 внеуличный пешеходный переход. Работы по улучшению дорожной ситуации для автомобилистов и пешеходов в Москве продолжаются.
"В этом году планируем сделать еще 106,2 км дорог, 37 искусственных сооружений и 19 внеуличных пешеходных переходов", – написал Собянин в своем телеграм-канале.
Ранее Сергей Собянин заверил, что Южная часть Московского скоростного диаметра (МСД) будет окончательно достроена в 2023 году.
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