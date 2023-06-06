Эстакада-съезд с проспекта Генерала Дорохова на Аминьевское шоссе готова - Собянин

Важный дорожный объект построили на четыре месяца раньше срока

Отличная новость для жителей микрорайона Матвеевское, а также других москвичей. Дополнительный съезд на Аминьевское шоссе открыт на четыре месяца раньше запланированного срока. О завершении строительства важного дорожного объекта сообщил во вторник, 6 июня, мэр Сергей Собянин.

"С запуском нового выезда автомобилисты смогут проехать от Матвеевской улицы до Аминьевского шоссе за 1–2 минуты вместо 7–11. Путь сократился до 1 км вместо 3–5 км с несколькими разворотами",

– сообщил градоначальник. Он напомнил, что ранее была построена вылетная магистраль – проспект Генерала Дорохова – и путепровод, который связал проспект с улицами Матвеевской, Веерной и Нежинской. Таким образом транспортная доступность для жителей этой части Москвы стала значительно выше.

Всего, напомнил мэр, за последние 11 лет в городе проложили более 1241 км дорог, возвели 359 мостов, тоннелей, эстакад, сделали 291 внеуличный пешеходный переход. Работы по улучшению дорожной ситуации для автомобилистов и пешеходов в Москве продолжаются.

"В этом году планируем сделать еще 106,2 км дорог, 37 искусственных сооружений и 19 внеуличных пешеходных переходов", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее Сергей Собянин заверил, что Южная часть Московского скоростного диаметра (МСД) будет окончательно достроена в 2023 году.