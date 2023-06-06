Эстакада-съезд с проспекта Генерала Дорохова на Аминьевское шоссе готова - Собянин

Эстакада-съезд с проспекта Генерала Дорохова на Аминьевское шоссе готова - Собянин
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Важный дорожный объект построили на четыре месяца раньше срока

Отличная новость для жителей микрорайона Матвеевское, а также других москвичей. Дополнительный съезд на Аминьевское шоссе открыт на четыре месяца раньше запланированного срока. О завершении строительства важного дорожного объекта сообщил во вторник, 6 июня, мэр Сергей Собянин.

"С запуском нового выезда автомобилисты смогут проехать от Матвеевской улицы до Аминьевского шоссе за 1–2 минуты вместо 7–11. Путь сократился до 1 км вместо 3–5 км с несколькими разворотами",

– сообщил градоначальник. Он напомнил, что ранее была построена вылетная магистраль – проспект Генерала Дорохова – и путепровод, который связал проспект с улицами Матвеевской, Веерной и Нежинской. Таким образом транспортная доступность для жителей этой части Москвы стала значительно выше.

Всего, напомнил мэр, за последние 11 лет в городе проложили более 1241 км дорог, возвели 359 мостов, тоннелей, эстакад, сделали 291 внеуличный пешеходный переход. Работы по улучшению дорожной ситуации для автомобилистов и пешеходов в Москве продолжаются.

"В этом году планируем сделать еще 106,2 км дорог, 37 искусственных сооружений и 19 внеуличных пешеходных переходов", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее Сергей Собянин заверил, что Южная часть Московского скоростного диаметра (МСД) будет окончательно достроена в 2023 году.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Киев выступил с заявлением о смерти главы ГУР Буданова

Военный пропал еще несколько дней назад

Начались ожесточенные бои: что происходит в Запорожье

Противник рассчитывает прорвать нашу оборону

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей