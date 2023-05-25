Удачные инвестпроекты помогли столице опередить конкурентов на престижном конкурсе

Москва стала победителем международной инвестиционной премии Annual Investment Meeting (AIM) в номинации "Центральная Азия, Кавказ и Россия". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Данная премия вручается в ОАЭ ежегодно. Мероприятие, в котором участвуют крупнейшие инвесторы и предприниматели со всего мира, является признанной площадкой для открытого обсуждения инвестиционных тенденций и возможностей, обмена идеями и знакомства с потенциальными партнерами.

То, что Москва оказалась удостоена столь престижной премии, подтверждает верный курс на партнерство города с бизнесом.

"Премия AIM еще раз доказала, что система привлечения инвестиций в городскую экономику работает очень качественно. Ведь в таких международных премиях мы конкурируем с мировыми финансовыми центрами",

– указал Собянин в своем телеграм-канале. Он отметил, что в столице год за годом увеличивается число значимых инвестпроектов, строятся современные предприятия, открываются новые научные и культурные объекты. Это позволяет развивать инфраструктуру города и создавать дополнительные рабочие места.

При этом условия, созданные городом для бизнеса, в том числе по льготному кредитованию и налогообложению, выгодны не только российским, но и международным инвесторам. В результате Москва уже привлекла больше 250 млрд долларов иностранных вложений.

Ранее Сергей Собянин сообщил о запуске в серийное производство отечественных банкоматов.