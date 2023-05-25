Москва привлекла более 250 млрд долларов иностранных инвестиций – Собянин

Москва привлекла более 250 млрд долларов иностранных инвестиций – Собянин
Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
Удачные инвестпроекты помогли столице опередить конкурентов на престижном конкурсе

Москва стала победителем международной инвестиционной премии Annual Investment Meeting (AIM) в номинации "Центральная Азия, Кавказ и Россия". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Данная премия вручается в ОАЭ ежегодно. Мероприятие, в котором участвуют крупнейшие инвесторы и предприниматели со всего мира, является признанной площадкой для открытого обсуждения инвестиционных тенденций и возможностей, обмена идеями и знакомства с потенциальными партнерами.

То, что Москва оказалась удостоена столь престижной премии, подтверждает верный курс на партнерство города с бизнесом.  

"Премия AIM еще раз доказала, что система привлечения инвестиций в городскую экономику работает очень качественно. Ведь в таких международных премиях мы конкурируем с мировыми финансовыми центрами",

– указал Собянин в своем телеграм-канале. Он отметил, что в столице год за годом увеличивается число значимых инвестпроектов, строятся современные предприятия, открываются новые научные и культурные объекты. Это позволяет развивать инфраструктуру города и создавать дополнительные рабочие места.

При этом условия, созданные городом для бизнеса, в том числе по льготному кредитованию и налогообложению, выгодны не только российским, но и международным инвесторам. В результате Москва уже привлекла больше 250 млрд долларов иностранных вложений.

Ранее Сергей Собянин сообщил о запуске в серийное производство отечественных банкоматов.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Польша решила свергнуть Лукашенко военным путем

Республика подготавливает военных

Шойгу дал обещание россиянам после белгородской диверсии

Москва намерена жестко реагировать на подобные инциденты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей