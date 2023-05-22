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В индустриальном парке "Руднёво" налажен серийный выпуск российских банкоматов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Сегодня банкомат – это не просто ящик, способный выдавать купюры. Это настоящий цифровой офис. Поэтому банкоматы, несмотря на развитие онлайн-банковских систем, очень востребованы и, по оценке экспертов, такая ситуация сохранится еще многие годы.
Покрыть потребности российского рынка в банкоматах теперь сможет московская группа компаний BFS. В столичном индустриальном парке "Руднево" она наладила массовый выпуск банкоматов, способных осуществлять все привычные нам сегодня операции.
Важно, что это не иностранная разработка, просто реализуемая на нашей территории, а собственная. Уже сейчас 80% деталей, используемых в производстве, – российские, а программное обеспечение и техническое обслуживание – исключительно отечественное. В частности, используются процессоры "Эльбрус" от российской компании АО "МЦСТ".
"Производственная мощность предприятия составляет до 15 тыс. банкоматов в год и может быть увеличена в два раза",
– сообщил Сергей Собянин в своем блоге. Он отметил, что BFS, разместив свое производство в "Руднёво" и став резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", получила возможность пользоваться различными налоговыми преференциями и льготами. Это, в свою очередь, позволит компании развиваться и укреплять технологический суверенитет нашей страны.
Ранее Собянин рассказал об увеличении производства продуктов питания в Москве.
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