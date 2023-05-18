Технопарк, офисы и магазины: Собянин рассказал о новом проекте в Восточном Дегунине

Технопарк, офисы и магазины: Собянин рассказал о новом проекте в Восточном Дегунине
Фото М. Денисова. Mos.ru
Москва подписала 30-й договор по программе комплексного развития территорий

Бывшая промзона "Вагоноремонт" в Восточном Дегунине будет реорганизована в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий договор уже подписан, сообщил Сергей Собянин. Скоро на площади 2,71 га появятся технопарк, фармацевтическое производство, офисы, магазины и другая полезная для москвичей инфраструктура.

"Преображаем старые промышленные зоны. Город подписал 30-й договор по программе комплексного развития территорий",

– отметил мэр в своем телеграм-канале.

На данный момент в столице силами городских операторов реализуется уже 17 проектов в рамках КРТ. Еще 13 проектов воплощают в жизнь инвесторы.

Программа, охватившая уже 27 районов Москвы, дарит вторую жизнь промзонам, утратившим свое промышленное значение, а порой и просто заброшенным. На их месте появляются новые современные жилые кварталы со школами, детсадами, поликлиниками и прочими важными социальными объектами, развитой городской средой, производствами востребованной продукции. Соответственно, там появляются и новые рабочие места. В результате выгоду получают все: город, жители и бизнес.

Ранее "Утро" писало о реорганизации бывшей промзоны Братцево.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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