В Москве будет прорабатываться 470 проектов комплексного развития территорий – Сергей Собянин

В Москве будет прорабатываться 470 проектов комплексного развития территорий – Сергей Собянин
Телеграм-канал мэра Москвы
На месте заброшенных промзон появятся дома, социальные объекты и рабочие предприятия

В Москве на разных стадиях разработки находится свыше 150 проектов развития территорий. Речь идет о комплексном развитии, которое позволит сбалансировать городскую экономику, а также дать стимул к дополнительному развитию районов, указал мэр столицы Сергей Собянин.

Общая площадь проектов – более 2 тыс. га. Градостроительный потенциал составляет 35 миллионов квадратов недвижимости. Это промышленная застройка, общественно-деловые кварталы, жилые дома. Проект также позволит построить в городе не менее 45 спортобъектов, 78 школ и детсадов, 13 медучреждений. Программа также даст возможность озеленить порядка 320 га земли.

В скором времени в программу будут вовлечены дополнительные участки суммарной площадью в 1,7 тысячи га. Таким образом, количество проектов комплексного развития территорий (КРТ) дойдет до 470, отметил Собянин.

Программа действует в столице с 2020 года. На месте бывших промышленных зон и участков, которые неэффективно используются, возводят современную городскую среду с необходимой инфраструктурой – жильем и соцобъектами, а также рабочими предприятиями.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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