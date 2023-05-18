Собянин рассказал, как обновление Замоскворецкой линии метро улучшило ситуацию для пассажиров

Собянин рассказал, как обновление Замоскворецкой линии метро улучшило ситуацию для пассажиров
Фото: Зыков Кирилл/ АГН Москва
Транспортная доступность разных районов Москвы повысилась

Москвичи и туристы совершили уже 1,5 млн поездок по участку Замоскворецкой линии метро от станции "Автозаводская" до "Орехово", который открылся после реконструкции 10 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Строительные и ремонтные работы на участке заняли около полугода – 12 ноября 2022 г. станции закрыли, запустив для пассажиров бесплатные автобусы по маршруту, а уже 9 мая 2023 года был совершен технический пуск поездов, после чего с 10 мая началось регулярное беспрерывное движение поездов по "зеленой" ветке.

За это рекордно короткое время был проведен колоссальный объем сложнейших работ. В частности, на перегоне между станциями "Царицыно" и "Кантемировская" построили новые тоннели длиной 270 метров, отремонтировали путевые стены и переходы, уложили новые пути.

Теперь поездки стали намного более комфортными для пассажиров, поскольку уровень шума в тоннелях снизился на 30%.

Сейчас, как отметил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин, москвичи не только вернулись к привычным маршрутам, но и начали активно пользоваться пересадкой на БКЛ на станции "Каширская", что позволило им значительно сократить время в пути.

Ранее Собянин рассказал о подготовке участка железной дороги от Белорусского до Савеловского вокзала к запуску МЦД.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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