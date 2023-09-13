В Москве установят мост между островом Балчуг и Парком Горького – Собянин

Уникальную конструкцию уже доставили на место монтажа

В Москве появится новый пешеходный мост. Он свяжет остров Балчуг, где находится "Красный Октябрь", с "Музеоном" и Парком Горького. Установка конструкции намечена на среду, 13 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, опоры моста подготовили заранее, а само пролетное строение массой 235 тонн собирали в Московской области около города Лыткарино. Оттуда его накануне доставили к месту установки на двух баржах.

"В результате в историческом центре Москвы появится еще один интересный прогулочный маршрут",

– написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Ранее столичный градоначальник открыл два новых корпуса МГТУ имени Н.Э. Баумана.