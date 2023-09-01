Сергей Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Н.Э. Баумана

В скором времени студенты вуза получат еще 10 новых корпусов

В День знаний, 1 сентября, в МГТУ им. Баумана открыли два новых корпуса – многофункциональный научно-образовательный и "Дворец технологий". О том, какие кафедры там разместятся и как дальше намечено развитие легендарной Бауманки, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Обновляем МГТУ им. Баумана по поручению Владимира Путина, проводим работу совместно с правительством России. Новые современные корпуса - не только стены, это новое оборудование и новые технологические возможности",

– написал в своем блоге Сергей Собянин. Он сообщил, что сейчас во "Дворце технологий" расположились ученый совет, приемная комиссия, управление аспирантуры, профессорский клуб и клуб выпускников. Там же будут проходить научно-образовательные форумы. А новый многофункциональный корпус примет в своих стенах целых 7 кафедр университета.

Более того, в течение ближайших шести месяцев будут готовы еще 10 новых корпусов МГТУ. В частности, до Нового года планируется достроить Исследовательский центр и "Многофункциональный библиотечный корпус". В 2024 г. намечается сдача зданий для "Центрального кластера", "Квантум парка" и общежития.

Для москвичей важно, что наряду со строительством корпусов Бауманки вокруг ведется обновление территорий. В 2023 году привели в порядок 14 улиц и переулков, прилегающих к вузу. Отремонтировали стадион "Металлург". В планах – перекинуть поблизости мост через Яузу.

Ранее Сергей Собянин рассказал об обновлении территорий около школ Москвы.