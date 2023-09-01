Сергей Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Н.Э. Баумана

Сергей Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Н.Э. Баумана
Многофункциональный научно-образовательный корпус МГТУ Фото: Телеграм-канал С.Собянина
В скором времени студенты вуза получат еще 10 новых корпусов

В День знаний, 1 сентября, в МГТУ им. Баумана открыли два новых корпуса – многофункциональный научно-образовательный и "Дворец технологий". О том, какие кафедры там разместятся и как дальше намечено развитие легендарной Бауманки, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Обновляем МГТУ им. Баумана по поручению Владимира Путина, проводим работу совместно с правительством России. Новые современные корпуса - не только стены, это новое оборудование и новые технологические возможности",

– написал в своем блоге Сергей Собянин. Он сообщил, что сейчас во "Дворце технологий" расположились ученый совет, приемная комиссия, управление аспирантуры, профессорский клуб и клуб выпускников. Там же будут проходить научно-образовательные форумы. А новый многофункциональный корпус примет в своих стенах целых 7 кафедр университета.

Более того, в течение ближайших шести месяцев будут готовы еще 10 новых корпусов МГТУ. В частности, до Нового года планируется достроить Исследовательский центр и "Многофункциональный библиотечный корпус". В 2024 г. намечается сдача зданий для "Центрального кластера", "Квантум парка" и общежития.

Для москвичей важно, что наряду со строительством корпусов Бауманки вокруг ведется обновление территорий. В 2023 году привели в порядок 14 улиц и переулков, прилегающих к вузу. Отремонтировали стадион "Металлург". В планах – перекинуть поблизости мост через Яузу.

Ранее Сергей Собянин рассказал об обновлении территорий около школ Москвы.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
По теме

Кагановская про распад с Ангелополом: Потребовал взять на полное обеспечение

Всплыли грязные подробности расставания спортсменов

Россия устроила кошмар Макрону

На незавидное положение президента обратили внимание в Совфеде

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей