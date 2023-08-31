Собянин: с 2021 года в Москве обновили около 770 школьных территорий

Собянин: с 2021 года в Москве обновили около 770 школьных территорий
Фото: t.me/blogsobyanin
Школьные дворы и стадионы превратились в центры притяжения

Для дошкольников в детских садах, учащихся школ и колледжей обустраивают современные спортивные и игровые площадки с местами для отдыха, дополнительным освещением и озеленением территорий, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В 2023 году в столице благоустроили 167 территорий у детских садов, школ и колледжей. Мэр подчеркнул, что городские службы не сидели на месте – проведена объемная работа по благоустройству.

Обновили стадионы и уличные тренажеры, уложили травмобезопасное покрытие, установили много горок и качелей. Местами даже появились тематические площадки – к примеру, для изучения ПДД. Появилось еще больше зеленых зон с новым освещением – как указал мэр, школьные двор всегда должны быть уютными и зимой, и летом.

А с 2021 года в столице обновлено порядка 770 территорий образовательных организаций. 

"После благоустройства школьные дворы и стадионы превращаются в центры притяжения для местных жителей. В первой половине дня здесь проходят уроки физкультуры. А после обеда и до самого вечера – кипит бурная жизнь", – указал мэр.

Источник: Личный блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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