В прошлом году в Москве благоустроили почти 2,6 тыс. дворов — Собянин

В столице продолжается формирование комфортной городской среды

У жилых домов Москвы появляются веревочные парки, скалодромы и корабли, создаваемые у жилых домов, школ и детских садов, а также на благоустроенных пространствах, в парках и скверах.

За последние несколько лет игровые площадки для детей в городе претерпели серьезные изменения: вместо качелей и песочницы появились пространства для развития физических и познавательных способностей среди детей разных возрастов.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что современные игровые площадки – важнейший элемент по созданию комфортной городской среды. Теперь это комплексы с веревочными парками, горками и скалодромами, на которых предусмотрены интерактивные развивающие панели для малышей, тарзанки, зиплайны, памп-треки, скейт-парки для более взрослых детей.

Также разнообразные детские площадки появляются рядом с жилыми домами столицы во всех районах Москвы. В прошлом году обустроили 2593 двора, в 2023 планируют привести в порядок еще свыше 1600 дворов с обновлением игровых детских зон.