Собянин сообщил о рождении первого в истории России детеныша большой панды

Собянин сообщил о рождении первого в истории России детеныша большой панды
Фото: t.me/mos_sobyanin
Уникальное событие для всей страны

В Московском зоопарке родился первый в истории страны детеныш большой панды – событие по-настоящему уникальное и крайне редкое, особенно для России, указал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, все стало возможным благодаря слаженности российских и китайских специалистов. Пекин с партнерами приложили усилия, добившись того, что популяция больших панд выросла до 2,6 тыс. особей. 1900 из них живут в дикой природе. А передача животных соседям является знаком огромного доверия.

"Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году – в честь 70-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами. К их приезду активно готовились: вольерный комплекс на территории зоопарка полностью обновили, а сотрудники несколько месяцев стажировались в китайском питомнике панд, чтобы научиться правильному уходу и содержанию", – поведал мэр Москвы.

Подросших панд в итоге познакомили друг с другом. Процессу содействовал китайский специалист по размножению диких панд. Рождение детенышей стало для России и всего мирового природоохранного сообщества весьма знаковым событием.

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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