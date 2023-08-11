Собянин сообщил о выделении гранта на дополнительную экологическую реабилитацию Москвы-реки

Город возрождает регулярное речное судоходство

В столице проведут дополнительные работы по экологической реабилитации Москвы-реки в рамках программы возрождения регулярного речного судоходства. Как указал мэр столицы Сергей Собянин, город готов выделять бюджетные средства на поиск, подъем и буксировку незаконного отстаивающихся и затонувших судов.

С 2011 года в акватории было найдено и убрано более 50 незаконных объектов, нагромождавших русло Москвы-реки и представлявших опасность для судоходства и экологии. А модернизация Московского НПЗ, городских и локальных очистных сооружений позволила добиться улучшения качества воды.

"Содержание аммонийного азота в нижнем течении реки сократилось на 70 процентов, а содержание нефтепродуктов и металлов в центральной части города снизилось в два раза", – подчеркнул Собянин.

Работы по буксировке и поиску таких судов планируют провести в Нагатинском и Кожуховском затонах, Серебряном бору, Кунцевской луке, на Химкинском водохранилище и Борисовских прудах. Всего же на временное хранение в Южный речной порт и Бутаковский залив переместят более 25, со дна поднимут несколько затопленных объектов. А после подъема и перемещения владельцам будет направлено требование о компенсации затрат городского бюджета на проведение работ.