Собянин рассказал о работе экоцентров в Москве

Собянин рассказал о работе экоцентров в Москве
Фото: АГН "Москва"
В прошлом году их посетили более 330 тысяч человек

Мэр Сергей Собянин в своем личном блоге в честь Всемирного дня окружающей среды напомнил, какие экологические объекты появились в столице в последнее время. В центрах "Мосприроды" посетители могут больше узнать о том, как бережно относиться к окружающей среде. 

Один из них – экоцентр "Лесная сказка" в парке "Бицевский лес". Его открыли в 2018 году. В создании экспозиций участвовали московские психологи, экологи и биологи. Посетители могут самостоятельно провести раскопки, понюхать настоящие ароматы леса и познакомиться со следами животных, которые обитают в московском регионе. 

В числе самых необычных мэр назвал экоцентр "Московский эколог", который находится на борту теплохода у Химкинского водохранилища. Это первый экологический центр на воде в России. На нижней палубе работает музей, есть копия капитанской рубки, а на верхней палубе – помещения для обучения и мастер-классов. 

Третий объект – "Экошкола Кусково". Фасад здания украшает самый большой стрит-арт узор на тему экологии в России – 35 картин на площади 1,5 тыс кв м. Графити было создано художниками, волонтерами, экоактивистами, детьми и их родителями. 

Всего на территории Москвы работает 10 экоцентров. За прошлий год их суммарно посетило более 330 тысяч человек. 

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
новости партнеров

Запад затягивает конфликт: Путин объяснил "возню" США вокруг военных поставок Украине

Белый дом пытается восполнить потери ВСУ, считают в Кремле

Вашингтон боится возвращения воевавших за Украину американцев на родину

Сейчас преступники проходят боевое обучение на украинской стороне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей