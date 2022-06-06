В прошлом году их посетили более 330 тысяч человек

Мэр Сергей Собянин в своем личном блоге в честь Всемирного дня окружающей среды напомнил, какие экологические объекты появились в столице в последнее время. В центрах "Мосприроды" посетители могут больше узнать о том, как бережно относиться к окружающей среде.

Один из них – экоцентр "Лесная сказка" в парке "Бицевский лес". Его открыли в 2018 году. В создании экспозиций участвовали московские психологи, экологи и биологи. Посетители могут самостоятельно провести раскопки, понюхать настоящие ароматы леса и познакомиться со следами животных, которые обитают в московском регионе.

В числе самых необычных мэр назвал экоцентр "Московский эколог", который находится на борту теплохода у Химкинского водохранилища. Это первый экологический центр на воде в России. На нижней палубе работает музей, есть копия капитанской рубки, а на верхней палубе – помещения для обучения и мастер-классов.

Третий объект – "Экошкола Кусково". Фасад здания украшает самый большой стрит-арт узор на тему экологии в России – 35 картин на площади 1,5 тыс кв м. Графити было создано художниками, волонтерами, экоактивистами, детьми и их родителями.

Всего на территории Москвы работает 10 экоцентров. За прошлий год их суммарно посетило более 330 тысяч человек.