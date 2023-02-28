Как Москва бережет свою природу

Российская столица выбилась в лидеры среди самых зеленых мегаполисов мира

Сергей Собянин рассказал о восстановлении популяции животных и растений Москвы, считавшихся ранее исчезнувшими. В Красную книгу столицы внесено 16 видов животных и растений. При этом Москва считается одним из самых зеленых мегаполисов мира.

Здесь ведутся работы по возрождению популяций популяций редких видов животных, которых выращивают, чтобы затем выпустить в естественную среду обитания. В рамках такой программы в Москве восстанавливают популяцию сокола-сапсана и зайцев – русака и беляка, поведал глава города.

Однако вклад города в экологию не ограничивается спасением популяций: столица сформировала системный подход по защите окружающей ее природы. С 2012 года в Москве создали 45 новых особо охраняемых природных территорий – с суммарной площадью в 20 тыс. гектаров по состоянию на 2023 год.

Город массово пересаживается на электрический транспорт, отказываясь от дизеля. С 2018 года в Москве удалось сократить выбросы углекислого газа при замене автобусов на электробусы на 80 тыс. тонн. Загрязняющих веществ – на 540 тонн.

А недавно в Москве установили исторический максимум чистоты почвы, в которой число тяжелых металлов было сокращено примерно в 1,5-6,8 раза. Свой вклад внес эко-транспорт – каршеринг электроавтомобилей, новые линии метрополитена и электробусы.

В сравнении с 2010 годом атмосфера в воздухе стала свежее в 1,2-2,3 раза. Из Москвы выводят – либо обновляют – вредное производство. Нефтеперерабатывающий завод теперь загрязняет атмосферу в два раза меньше, выхлопы ТЭЦ "Мосэнерго" были снижены на 11 процентов.

Российская столица обходит по некоторым показателям западные мегаполисы – к примеру, она на 19 процентов выше Сан-Франциско по выбросу парниковых газов. Американский город на холмах, между прочим, является лидером "Зеленого индекса" по количеству СО2 на человека. В Москве его 4,58 т, в Сан-Франциско же этот показатель составляет 5,76 т.

Стоит ли говорить, что Москва находится на первом месте по площади озеленения на душу населения, обоходя Нью-Йорк, Пекин, Лондон и Сингапур.