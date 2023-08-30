В Москве стартовал второй этап программы обновления поликлиник - Собянин

Предстоит отремонтировать еще 140 зданий амбулаторий

В Москве реализуется масштабная программа обновления поликлиник. На первом этапе к новому стандарту привели 127 зданий, еще 70 практически готовы, большинство из них распахнут двери перед пациентами уже в этом году. На очереди – остальные здания московских поликлиник, ремонт будет проведен везде.

"Мы приступаем к реализации второго, заключительного этапа обновления амбулаторного звена – реконструкции еще 140 поликлиник. В результате Новый московский стандарт будет внедрен во всех поликлиниках Москвы",

– сообщил мэр Сергей Собянин. В своем блоге он пояснил, почему столичные власти не стали дожидаться полной реализации первого этапа программы. По его словам, сейчас программа реконструкции поликлиник "обкатана", работы ведутся быстро и максимально безболезненно для пациентов. Если процесс остановить, запускать его вновь будет сложнее. Поэтому решено сделать все без перерыва.

"Постараемся закончить полное обновление амбулаторного звена в течение двух лет – до конца 2025 года",

– написал Сергей Собянин.

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