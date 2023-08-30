В Москве стартовал второй этап программы обновления поликлиник - Собянин

В Москве стартовал второй этап программы обновления поликлиник - Собянин
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Предстоит отремонтировать еще 140 зданий амбулаторий

В Москве реализуется масштабная программа обновления поликлиник. На первом этапе к новому стандарту привели 127 зданий, еще 70 практически готовы, большинство из них распахнут двери перед пациентами уже в этом году. На очереди – остальные здания московских поликлиник, ремонт будет проведен везде.

"Мы приступаем к реализации второго, заключительного этапа обновления амбулаторного звена – реконструкции еще 140 поликлиник. В результате Новый московский стандарт будет внедрен во всех поликлиниках Москвы",

– сообщил мэр Сергей Собянин. В своем блоге он пояснил, почему столичные власти не стали дожидаться полной реализации первого этапа программы. По его словам, сейчас программа реконструкции поликлиник "обкатана", работы ведутся быстро и максимально безболезненно для пациентов. Если процесс остановить, запускать его вновь будет сложнее. Поэтому решено сделать все без перерыва.

"Постараемся закончить полное обновление амбулаторного звена в течение двух лет – до конца 2025 года",

– написал Сергей Собянин.

Фото: Телеграм-канал С.Собянина

Ранее глава города рассказал о комплексной модернизации Боткинской больницы.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Зачем на самом деле Авербух взял в шоу инвалида Костомарова

Известный продюсер объяснил, что к чему

Боевые дроны атаковали аэропорт в Пскове

Тревожными новостями поделился губернатор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей