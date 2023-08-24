Собянин: В Москве будет создан новый каркас стационарной медицинской помощи

Столичное здравоохранение - лучшее в России и одно из лучших в мире

В Москве идет процесс формирования нового каркаса стационарной медицинской помощи. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума, который проходит в "Зарядье".

По словам градоначальника, московское здравоохранение – одно из лучших в стране и в мире. На данный момент в городе строится порядка 1 млн кв. м новых медицинских центров – детских, инфекционных, онкологических.

"В течение трех–четырех лет построим еще 1 млн кв. м. И стационарная помощь в больницах Москвы, медицинских центрах будет реально одной из лучших в мире",

– подчеркнул Собянин.

Также мэр рассказал о программе модернизации поликлиник. К настоящему время в столице полностью реконструировано около 200 поликлиник, в ближайшее время будет реконструировано еще 140 зданий, в результате чего, как подчеркнул мэр, в Москве не останется ни одной морально устаревшей поликлиники.