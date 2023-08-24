Собянин: В Москве будет создан новый каркас стационарной медицинской помощи

Собянин: В Москве будет создан новый каркас стационарной медицинской помощи
Фото: АГН "Москва"
Столичное здравоохранение - лучшее в России и одно из лучших в мире

В Москве идет процесс формирования нового каркаса стационарной медицинской помощи. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума, который проходит в "Зарядье".

По словам градоначальника, московское здравоохранение – одно из лучших в стране и в мире. На данный момент в городе строится порядка 1 млн кв. м новых медицинских центров – детских, инфекционных, онкологических.

"В течение трех–четырех лет построим еще 1 млн кв. м. И стационарная помощь в больницах Москвы, медицинских центрах будет реально одной из лучших в мире",

– подчеркнул Собянин.

Также мэр рассказал о программе модернизации поликлиник. К настоящему время в столице полностью реконструировано около 200 поликлиник, в ближайшее время будет реконструировано еще 140 зданий, в результате чего, как подчеркнул мэр, в Москве не останется ни одной морально устаревшей поликлиники.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

В НАТО предложили Зеленскому поторговать территориями Украины

Иначе Киев ждет судьба императорской Японии в 1945 году

"Разводят" миллионы россиян: ЦБ сообщил о всплеске телефонного мошенничества

Преступники продолжают выкачивать деньги из наивных людей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей