Сергей Собянин поздравил горожан с Днем государственного флага

Сергей Собянин поздравил горожан с Днем государственного флага
Фото: Агентство «Москва»/www.mskagency.ru
Национальный триколор - это частичка души каждого россиянина, считает мэр Москвы

Более 30 лет в России 22 августа отмечается День государственного флага. Триколор, состоящий из белого, синего и красного горизонтальных полос, был утвержден в 1991 году, а праздничным день стал только в 1994-м.

Сегодня российский флаг является символом могущества нашей державы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В своем телеграм-канале градоначальник написал, что цвета, представленные на полотнище, являются символами чести и благородства, любви и великодушия, а также мужества и стойкости. Мол, этими качествами обладает настоящий русский человек, в котором есть дух победителя. 

По словам Собянина, в настоящий момент наши люди под этим самым флагом сражаются за свободу и независимость страны. Российский триколор вдохновляет всех на победу – и ученых, и спортсменов, и мастеров культуры, и многих других профессионалов страны. 

"Национальный триколор – это частичка души каждого из нас. Поздравляю всех с этим праздником!", – написал мэр Москвы. 

Напомним, первым зданием, над которым официально водрузили белый-синий-красный флаг в 1991 году, стал Дом Правительства на Краснопресненской набережной. 

Источник: Telegram-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин" ✓ Надежный источник
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