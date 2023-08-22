Собянин сообщил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО

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Пока Армия России в рамках специальной военной операции выполняет задачи по освобождения мирных жителей, киевский режим в нарушение всех международных норм продолжает попытки нанести удары по гражданской инфраструктуре Москвы и области.
В ночь с понедельника на вторник, 22 августа, в небе над столичным регионом в очередной раз были замечены беспилотные летательные аппараты. Благодаря своевременным и грамотным действиям военных два ударных БПЛА удалось уничтожить силами ПВО.
Войска противовоздушной обороны сбили беспилотники в районах Красногорска и Часцов. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Политик также подчеркнул, что на места падения дронов выехали спецслужбы.
"ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы", – отметил Сергей Собянин.
Информацию также подтвердили в Министерстве обороны России. В телеграмм-канале военного ведомства говорится, что в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами", – заявили в МО РФ.
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