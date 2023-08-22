Собянин сообщил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО

Собянин сообщил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО
Фото: mos.ru
БПЛА сбили в районах Красногорска и Часцов

Пока Армия России в рамках специальной военной операции выполняет задачи по освобождения мирных жителей, киевский режим в нарушение всех международных норм продолжает попытки нанести удары по гражданской инфраструктуре Москвы и области.

В ночь с понедельника на вторник, 22 августа, в небе над столичным регионом в очередной раз были замечены беспилотные летательные аппараты. Благодаря своевременным и грамотным действиям военных два ударных БПЛА удалось уничтожить силами ПВО.

Войска противовоздушной обороны сбили беспилотники в районах Красногорска и Часцов. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Политик также подчеркнул, что на места падения дронов выехали спецслужбы.

"ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы", – отметил Сергей Собянин.

Информацию также подтвердили в Министерстве обороны России. В телеграмм-канале военного ведомства говорится, что в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами", – заявили в МО РФ.

Источник: Telegram-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник
новости партнеров

Что Запад готовит за спиной Украины

Контрудар ВСУ фактически провалился

Названа реальная причина трагедии "Луны-25"

Роскосмос выступил с заявлением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей