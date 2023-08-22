Собянин сообщил о скором открытии Северного дублера Кутузовского проспекта

Финишные работы масштабного проекта идут полным ходом

В Москве завершается строительство северного дублера Кутузовского проспекта. Крупный дорожный проект практически выполнен – на финише основные работы на новой вылетной магистрали столицы, указал мэр города Сергей Собянин.

Строительство ведется с 2019 года – шестиполосная магистраль тянется от "Москва-Сити" и ТТК до развязки на пересечении МКАДа с Молодовардейской улицей, идя в обход Одинцово с северной стороны.

Трасса позволит сократить перепробег транспорта, ищущего прежними путями от М-1 до Москва-Сити, на три километра. А время в пути займет до тридцати минут.

Протяженность магистрали, включая пути съезда и искусственные сооружения, составляет практически 22 километра. Для удобства москвичей соорудили два подземных пешеходника – у станций первого Московского центрального диаметра Рабочий Поселок и Фили.

"На завершающей стадии находятся работы по покраске парапетов, укладке верхнего слоя асфальта, нанесению дорожной разметки, установке знаков дорожного движения, шумозащитных экранов, опор освещения, подключению к электрике", – указал директор "Новой концессионной компании" Денис Янев.

Для снижения степени вреда окружающей среде и застройке, трассировку проложили вдоль железных дорог МЦД-1 (Смоленское направление). Практически 50% трассы состоят из сложных искусственных сооружений – эстакады в 2 км, эстакады через Рублевское шоссе в 700 метров, мост через Москву-реку протяженностью в 330 метров, а также иных объектов.

А ранее мэр столицы рассказывал о строительстве дороги "Мамыри-Пенино-Шарапово.