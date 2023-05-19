Сергей Собянин: пассажиров МЦД-4 будут перевозить трехдверные "Иволги"

Сергей Собянин: пассажиров МЦД-4 будут перевозить трехдверные "Иволги"
Фото: mos.ru
Власти города обновляют подвижной состав к новых диаметров наземного метро

Важнейшим событием в транспортной жизни Москвы во второй половине 2023 года станет открытие новых диаметров наземного метро – МЦД-3 и МЦД-4. Как указал мэр столицы Сергей Собянин, параллельно город обновляет подвижной состав. 

"В 2022-2025-х годах планируем закупить 95 поездов "Иволга", в том числе последней модификации 4.0", – уточнил мэр.

У четвертого поколения появится третья дверь в промежуточных вагонах, как в метро. Посадка и выход станут быстрее и удобнее. В остальном же у "Иволги 4.0" останется прежний уровень комфорта с плавным, быстрым и бесшумным ходом, бесплатным Wi-Fi и местами для детских колясок, умным освещением в утреннее и вечернее время.

"Первые трехдверные составы выйдут на МЦД-4 уже в конце 2023 – начале 2024 года. А полностью обновить подвижной состав на этом диаметре планируем в ближайшие полтора года, постараемся раньше", – рассказал глава города.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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