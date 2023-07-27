Собянин: Строящаяся дорога "Мамыри-Пенино-Шарапово" улучшит доступность поселений Новой Москвы

Собянин: строящаяся дорога "Мамыри-Пенино-Шарапово" улучшит доступность поселений Новой Москвы
Фото: t.me/mos_sobyanin
Трассу откроют в 2024 году

Дорога "Мамыри – Пенино – Шарапово" в ТиНАО готова уже практически на половину – на 45 процентов. Трасса тянется от улицы Адмирала Корнилова в поселке Мосрентген до федеральной М-3 отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Дорога соединит между собой улицу, улицу Адмирала Корнилова, "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" (Филатовское шоссе), М-3 "Украина – Сосенки – Ямонтово" (улицу Летовского Ополчения), М-3 "Украина – Середнево – Марьино – Десна" (шоссе Ракитки).

Дорога позволит снизить нагрузку на Калужском и Киевское шоссе, а также улучшит доступность следующих населенных пунктов: Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово, Пенино.

По плану объект должны сдать в эксплуатацию в III квартале 2024 года.

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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