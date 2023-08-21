Собянин выразил соболезнования родственникам погибших в коллекторе Неглинки

Собянин выразил соболезнования родственникам погибших в коллекторе Неглинки
Коммунальщики напоминают о незаконности экскурсий по водосточным коллекторам

20 августа группа людей отправилась исследовать столичные коллекторы. В тот день был ливень, поэтому не смогли выбраться наружу. По данным экстренных служб, в коллекторы отправились восемь человек в рамках некой экскурсии. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

К вечеру 21 августа было найдено четыре тела участников экскурсии. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших во время самоорганизованного спуска в водосточный коллектор реки Неглинки. "Соболезную родным и близким погибших", – написал градоначальник в своем телеграм-канале. 

Также Собянин сообщил, что в настоящий момент продолжается поиск пропавших. Кроме того, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отметил мэр столицы. 

Тем временем коммунальщики напоминают о незаконности экскурсий по водосточным коллекторам. В пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы рассказали, что все публикации в Сети, в которых говорится о посещении водосточных коллекторов в рамках экскурсий, являются недостоверной информацией. За такие услуги предусмотрено уголовное наказание. 

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Что Запад готовит за спиной Украины

Контрудар ВСУ фактически провалился

Самый важный продукт в России взлетит в цене уже осенью - СМИ

Минсельхоз все отрицает

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей