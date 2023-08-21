Собянин выразил соболезнования родственникам погибших в коллекторе Неглинки

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20 августа группа людей отправилась исследовать столичные коллекторы. В тот день был ливень, поэтому не смогли выбраться наружу. По данным экстренных служб, в коллекторы отправились восемь человек в рамках некой экскурсии. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
К вечеру 21 августа было найдено четыре тела участников экскурсии. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших во время самоорганизованного спуска в водосточный коллектор реки Неглинки. "Соболезную родным и близким погибших", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.
Также Собянин сообщил, что в настоящий момент продолжается поиск пропавших. Кроме того, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отметил мэр столицы.
Тем временем коммунальщики напоминают о незаконности экскурсий по водосточным коллекторам. В пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы рассказали, что все публикации в Сети, в которых говорится о посещении водосточных коллекторов в рамках экскурсий, являются недостоверной информацией. За такие услуги предусмотрено уголовное наказание.
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