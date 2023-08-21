Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

Столичные аэропорты возобновили работу в штатном режиме

Киевский режим не оставляет попыток нанести удар по Москве с помощью беспилотных летательных аппаратов. Утром в понедельник, 21 августа, дежурные силы ПВО уничтожили очередные БПЛА противника в небе над Московской областью на западе и северо-западе от столицы.

Один беспилотник самолетного типа был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы: по данным Минобороны РФ, он рухнул около населенного пункта Покровское Рузского района в 6:50 мск.

Второй БПЛА был уничтожен над территорией Истринского района.

"Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлета к Москве. Разрушений и пострадавших нет",

– написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Позже выяснилось, что обломки дрона упали на территории СНТ "Дорожник". В трех дачных домах вылетели стекла, двум жителям потребовалась помощь, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В связи с риском из-за атаки беспилотников столичные аэропорты временно приостанавливали вылеты самолетов. Прибывающие рейсы перенаправлялись на запасные аэродромы. После 9:00 все воздушные гавани Москвы вернулись к штатному режиму работы.