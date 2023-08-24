Собянин рассказал о благоустройстве набережной у станции БКЛ "Нагатинский Затон"

Новая зона отдыха станет продолжением Коломенской набережной

Власти российской столицы прикладывают огромные усилия для комплексного благоустройства градских территорий и создания новых точек притяжения для местных жителей. Одной из них станет набережная у станции БКЛ "Нагатинский Затон".

Новая станция Большой кольцевой линии Метро Москвы приняла первых пассажиров в марте 2023 года. Остановочный пункт столичной подземки имеет сразу два интересных решения. Во-первых, он украшен оригинальной мозаикой, а во-вторых, расположен прямо у берега Москвы-реки.

"К открытию станции мы провели благоустройство прилегающей территории, которая стала комфортной и безопасной пешеходной зоной", – отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы рассказал в личном блоге, что в скором времени около станции метро "Нагатинский Затон" будет организована новая пешеходная набережная. Проект, по словам политика, будет реализован в несколько этапов.

На первом этапе планируется возвести пешеходный мост протяженностью 220 метров Оригинальная конструкция в форме полумесяца свяжет станцию БКЛ с улицей Речников. Дорожный объект украсят теплой архитектурной подсветкой.

Далее власти построят внутриквартальный проезд и реконструируют Коломенскую улицу. На завершающем этапе будет проведено благоустройство набережной вдоль Москвы-реки и Нагатинского затона.

Сергей Собянин подчеркнул, что площадь работ составит 2,3 гектара. Запланированы озеленение территории, прокладка велосипедных маршрутов и строительства смотровых площадок. Новая зона отдыха станет продолжением Коломенской набережной, добавил мэр Москвы.

