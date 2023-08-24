Собянин рассказал о благоустройстве набережной у станции БКЛ "Нагатинский Затон"

Собянин рассказал о благоустройстве набережной у станции БКЛ "Нагатинский Затон"
Фото: проектное решение / mos.ru
Новая зона отдыха станет продолжением Коломенской набережной

Власти российской столицы прикладывают огромные усилия для комплексного благоустройства градских территорий и создания новых точек притяжения для местных жителей. Одной из них станет набережная у станции БКЛ "Нагатинский Затон".

Новая станция Большой кольцевой линии Метро Москвы приняла первых пассажиров в марте 2023 года. Остановочный пункт столичной подземки имеет сразу два интересных решения. Во-первых, он украшен оригинальной мозаикой, а во-вторых, расположен прямо у берега Москвы-реки.

"К открытию станции мы провели благоустройство прилегающей территории, которая стала комфортной и безопасной пешеходной зоной", – отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы рассказал в личном блоге, что в скором времени около станции метро "Нагатинский Затон" будет организована новая пешеходная набережная. Проект, по словам политика, будет реализован в несколько этапов.

На первом этапе планируется возвести пешеходный мост протяженностью 220 метров Оригинальная конструкция в форме полумесяца свяжет станцию БКЛ с улицей Речников. Дорожный объект украсят теплой архитектурной подсветкой.

Далее власти построят внутриквартальный проезд и реконструируют Коломенскую улицу. На завершающем этапе будет проведено благоустройство набережной вдоль Москвы-реки и Нагатинского затона.

Сергей Собянин подчеркнул, что площадь работ составит 2,3 гектара. Запланированы озеленение территории, прокладка велосипедных маршрутов и строительства смотровых площадок. Новая зона отдыха станет продолжением Коломенской набережной, добавил мэр Москвы.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
новости партнеров

В НАТО предложили Зеленскому поторговать территориями Украины

Иначе Киев ждет судьба императорской Японии в 1945 году

Нагло обманывает россиян: Собчак вывела Тинькова на чистую воду

Олигарх делает деньги на тех, от кого воротит нос, утверждает журналистка

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей