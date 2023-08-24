Собянин представил на МУФ основные направления развития столицы

Собянин представил на МУФ основные направления развития столицы
Сергей Собянин. Фото: АГН Москва
Москва должна стать лучшим городом мира, указал мэр

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал об основных направлениях развития Москвы. В ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума градоначальник указал, что проект "Москва" – как раз о том, как сделать российскую столицу самым лучшим городом мира.

"Несмотря на огромное количество сложностей, проблем, кризисов, которые мы проходим все вместе со страной, мы побеждаем, мы проходим эти проблемы и становимся еще сильнее. Наша сегодняшняя задача – это продолжать свое лидерство и, конечно, работать на победу", – высказался Собянин.

Градоначальник также поделился планами строительства новых линий и станций городского метрополитена, работой над МЦД и завершения формирования транспортной системы, которая будет полностью обслуживать московскую агломерацию, считающуюся одной из наиболее крупных в мире.

Именно поэтому, отметил мэр, программы по городскому развитию имеют такой масштаб – речь идет не только о транспорте, но и развитии образования, здравоохранения, культуры, спорта, системы социальной защиты, программы реновации жилья и промышленных зон, а также цифровой трансформации.

Источник: АГН Москва ✓ Надежный источник
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