Сергей Собянин рассказал о развитии электробусных маршрутов в Москве

Последние модели салонов стали еще комфортнее

В Москве на смену обычным дизельным автобусам приходят электробусы. Это не просто современный удобный вид транспорта, но и гораздо более экологичный. На это указал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

Сегодня в столице работает уже 1184 электробуса. Ежедневно они перевозят москвичей и гостей города по 90 маршрутах, в основном, в СЗАО, ВАО и ЮВАО. А скоро их станет еще больше.

"Благодаря открытию электробусного парка "Митино" до конца 2024 года будет запущено еще 23 электробусных маршрута",

– сообщил Сергей Собянин.

В электробусах практически не чувствуется вибрация, снижен уровень шума при движении. В салоне имеются зарядки для смартфонов и прочих гаджетов, на электронных табло транслируется важная информация. В обновленных моделях появились сенсорные кнопки открывания дверей, увеличено количество валидаторов.

Ранее Собянин рассказал о том, что теперь электробусы собирают в столице.