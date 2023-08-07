Москва запустила пилотный проект по кредитованию под залог интеллектуальной собственности - Собянин

Москва запустила пилотный проект по кредитованию под залог интеллектуальной собственности - Собянин
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
В 2023 году Москва уже выделила на развитие МСБ более 19 млрд рублей

Правительство Москвы оказывает помощь малому и среднему бизнесу. Только с начала года в столице получили финансовую поддержку более 2,5 тысяч предприятий на общую сумму свыше 19 млрд рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Среди мер поддержки – субсидии на снижение ставки по кредитам, гранты на покупку оборудования, поручительства для получения займов и пр. В частности, в 2023 г. начали выдавать гранты на развитие городских ферм. На данный момент они одобрены 11 столичным компаниям.

"Весной запустили пилотный проект по кредитованию под залог интеллектуальной собственности", – сообщил мэр.

Два первых таких договора были заключены в июне. Так, институт нефтегазовых технологий "ГеоСпектр" получил 16,3 млн рублей на покупку оборудования для геофизических исследований нефтегазовых скважин и программного обеспечения для анализа полученных данных. А разработчик ПО для медучреждений "Интерин-Технологии" смог привлечь 50 млн рублей на пополнение оборотных средств.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как Служба занятости Москвы помогает горожанам разного возраста и профессиональных навыков построить карьеру.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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