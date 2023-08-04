Служба занятости Москвы помогла разработать карьерную стратегию 70 тысячам горожан - Собянин

Каждый пятый соискатель - старше 50 лет

Столичной службой занятости разработано свыше 200 инструментов оценки профессиональных навыков, полезных при построении карьерной стратегии. С помощью этого почти 70 тысяч москвичей разного возраста смогли найти работу по душе или наметить траекторию профессионального обучения для дальнейшего роста.

По статистике, чаще всего за оценкой навыков обращаются москвичи среднего возраста и молодежь, а каждый пятый соискатель – старше 50 лет. Опыт показывает, что профтестирование полезно как начинающим, так и опытным специалистам.

"Подростки могут выбрать подходящее направление дальнейшего обучения. Студенты – определить траекторию долгосрочного карьерного развития. Кандидаты с опытом – найти новые возможности для профессионального роста",

– считает мэр Сергей Собянин.

Все виды тестирования доступны в центрах "Моя работа" и "Моя карьера". Самые популярные тесты можно пройти онлайн.

В период работы Московского урбанистического форума (МУФ – 2023) можно также узнать о своих талантах, востребованных профессиях и компетенциях в "Офисе будущего". О том, какая программа мероприятий запланирована на площадке "МУФ" в "Лужниках" на первые выходные августа, "Утро" писало ранее.