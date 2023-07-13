Вездеход-амфибия, снегоболотоход, аэролодка: какую технику смогут увидеть посетители МУФ-23 в "Лужниках"

Для повышения комфорта и безопасности москвичей используется уникальное оборудование

Гости олимпийского комплекса "Лужники" смогут увидеть более 90 единиц коммунальной и спасательной техники, работающей на улицах, водоемах и лесных массивах столицы. Выставка организована в рамках Московского урбанистического форума.

"Лужники" станут одной из площадок МУФ-2023, который пройдет с 1 августа по 10 сентября. Помимо обширной программы культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, посетителям представят технику, которая используется коммунальными и спасательными службами Москвы.

"Выставка (…) позволит горожанам узнать больше о работе коммунальных служб и пожарно-спасательного гарнизона столицы, изучить образцы коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность",

– рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Так, среди экспонатов пожарно-спасательной техники будет представлен телескопический подъемник ПТП-28 "Спайдер", с помощью которого пожарные могут подняться на высоту 28 метров даже в стесненных условиях дворовых территорий.

Уникальная аэролодка "Север-650К" предназначена для спасения на водоемах, в заболоченной и обводненной местности. Она способна разгоняться до 140 км/ч, что почти в два раза быстрее, чем другие суда на воздушной подушке.

На выставке в "Лужниках" можно будет также увидеть каналопромывочную машину ГУП "Мосводосток", которая используется для очистки водосточных трубопроводов и водоприемных колодцев.

ПАО "Россети Московский регион" представит вездеход-амфибию на шинах сверхнизкого давления. Он способен перемещаться по болотам, песку, снегу, льду, каменным россыпям и даже преодолевать водоемы вплавь.

Передвижная химико-бактериологическая лаборатория АО "Мосводоканал" проводит выездные анализы воды в трубопроводах, в том числе по просьбам горожан. А передвижная экологическая лаборатория ГПБУ "Мосэкомониторинг" применяется для обследования территорий города вдали от автоматических станций контроля загрязнения атмосферы и оснащена оборудованием для отбора проб воздуха для последующего анализа по более 120 загрязняющим веществам.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что смогут увидеть посетители других площадок Московского урбанфорума.