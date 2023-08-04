Что ждет гостей Московского урбанфорума в "Лужниках": программа на выходные

На открытой сцене выступят Uma2rman и дуэт RASA

Москвичей и гостей столицы, решивших посетить площадку Московского урбанистического форума в "Лужниках", в первые выходные августа ждет насыщенная программа. Развлечения по душе найдут и маленькие, и взрослые гости МУФ.

В субботу, 5 августа, в сопровождении экскурсоводов можно будет осмотреть экспозицию "Московская реставрация", где представлены арт-объекты отреставрированных исторических зданий Москвы. Для детей устроят мастер-класс "Первые раскопки юных археологов" в специальной песочнице.

Любители шашек и шахмат смогут принять участие в городском турнире. На причале развернется борьба за звание лучшего рыбака. А в тихой зоне пройдут занятия по йоге.

Запланирована и большая концертная программа: на отдельной площадке выступят стендап-комики. Ближе к вечеру свои песни исполнят группа Uma2rman и дуэт RASA, а на ночной дискотеке будут "зажигать" DJ Groove, Fonarev и Nils, группы "Мираж" и "Кар-Мэн".

Кроме того, в 21:30 на фасаде Дворца водных видов спорта состоится премьера аудиовизуального перформанса "Город для каждого", в создании графики и музыкального сопровождения которого принимали участие нейросети.

В воскресенье, 6 августа, в "Лужниках" пройдет экскаватор-шоу: зрители смогут лично увидеть, как с помощью ковша можно закрыть спичечные коробки, порезать фрукты и пр.

Посетители также смогут принять участие в кулинарном поединке и решить, какие котлеты и расстегаи лучше.

В шатре "Траектория роста" для детей и взрослых пройдут мастер-классы и лекции об оказании первой помощи, о продажах на маркетплейсах, тонкостях актерского мастерства.

Все мероприятия бесплатные, на некоторые потребуется регистрация.

Московский урбанистический форум стартовал в "Лужниках" и Гостином дворе 1 августа. Вскоре откроются еще две площадки – в "Зарядье" и "Манеже".